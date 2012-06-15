Реферат по маркетингу

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Завершен3 заявки106 просмотров

Тема "Розничная торговля, ее значение для сбытовой политики фирмы"

Работа состоит из двух частей:

1часть. Напишите методические подходы к исследованию выбранной проблемы:

2 часть. Примените материал к своему предприятию. Исследуйте проблему и предложите варианты решения проблемы для своего предприятия

анти - 75%

Объем -10 стр + список лит-ры.

Срок - 10 июня.

13 лет назад
AMC
47 лет
15 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

tovkaleva
37 лет
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 лет назад
$16
4 дня
Отличная работа! В срок и качественно! Рекомендую!
Еще один успешный проект с Екатериной!

Заявки фрилансеров

tovkaleva
37 лет
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 лет назад