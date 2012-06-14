Необходим реферат на основании английского текста. Имеется частичный его перевод. Никакие другие источники не нужны. Объем 10 стр. Срок - 10.06 Предлагайте цены, пожалуйста.
Дипломная способы передачи информации
Вид работы: Дипломная
Предмет: спocобы пepедачи инфopмации
Тема работы: Выбор системы пеpeдачи дaнных мeжду двумя тepриториально yдaленных точек гopода на ocнове системы принятия (Meтоды анализа иepархии).
Количество страниц: 30-40
Срoк сдачи: 14-06-2012
Дополнительные требования: План МАИ Какую-нибудь хрень про МАИ. Какую-нибудь хрень про МАИ. Какую-нибудь хрень про МАИ. Определяем критерии для МАИ. (энергетический бюджет линии передачи, цена проекта, расстояние, особенности местности, (придумай еще пару критериев)). Технологические особенности проектов (беспроводные, оптоволоконные. по сути технические условия). Расчет энергетического бюджета для каждого проекта. Расчет экономической составляющей для каждого проекта с учетом работ. Описание особенностей местности (есть ли лес, горы, здания и т.д. на территории осуществления проектов). Выбор проекта на основе МАИ по заданным критериям.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы7 заявокЗакрыт13 лет назад
Тема "Розничная торговля, ее значение для сбытовой политики фирмы" Работа состоит из двух частей: 1часть. Напишите методические подходы к исследованию выбранной проблемы: 2 часть. Примените материал к ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен13 лет назад
реферат тема: Функции и виды юмористических передач работа содержит: только теория требования: стандартное оформление реферата, без плагиата кол-во страниц: 10 шр.,инт.: 14, 1.5 кол-во источников: ...Рефераты, Курсовые и Дипломы2 исполнителяЗавершен13 лет назад
- $70
Тема: Курсовая работа Динамика и прочность бытовых машин. 2000 руб., дней 5 есть на выполнение. Кратко о задании: Исследовать динамику, прочность и жесткость деталей центробежного вентилятора. Конкретного вентилятора нет, взять любой. По ...Закрыт13 лет назад
Тема: право как мера свободы личности 2 Главы по 2-3 параграфа. Объем не более 30 стр, включая литературу. Один параграф должен быть с учетом международного или зарубежного акцента (объемом достаточно 2-4 страницы) ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Тема курсового проекта формулируется следующим образом: «Разработка комплекса показателей перевозочной и эксплуатационной работы автомобильной транспортной системы». Таким образом, учебно-методической целью КП является ознакомление с методиками расчета показателей перевозочной и эксплуатационной работы АТП. Задачами КП являются: ...Закрыт13 лет назад
Курсовая: Производственный персонал предприятия. Планирование численности и состава персонала Объем работы: 25 страниц Название учебного заведения: МГУПечати Детали: Работу надо написать на примере предприятия печати, издательства и т.п.. Необходимо сделать расчеты соответствующих ...Закрыт13 лет назад
Тема курсовой по информатике: Алг0pитмы и пp0гpаммы авт0матизации инженеpных pасчет0в Объем 20-25 стр. Требования по оформлению в методичке. срок - 9 июня 20:00 по мск цена?Закрыт13 лет назад
Курсовая работа предмет: Таможенный менеджмент тема: Информационное обеспечение управления деятельностью таможенных органов требования: согласно требованиям в прикрепленных файлах кол-во источников 10–15 сноски: подстрочныеРефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Курсовая работа предмет: Таможенный менеджмент тема: Управление деятельностью таможенных органов на основе системного подхода ( на примере таможни, таможенного отдела, таможенного поста) требования: согласно требованиям в прикрепленных файлах ...Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт13 лет назад