2 глава диплома (Маркетинг)

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Требуется 2 глава диплома по теме: "Совершенствование продуктового конкурентного анализа на предприятии". Дисциплина: Маркетинг.

Объем главы: 20-25л.

Срок сдачи: 10.06.12

Название 2 главы: "Методы маркетинговых исследований в области продуктового конкурентного анализа".

Жду Ваших предложений.

13 лет назад
Kologrey
Денис 
43 года
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
37 отзывов

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