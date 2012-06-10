Срок выполнения 1 неделя
2 глава диплома (Маркетинг)
Требуется 2 глава диплома по теме: "Совершенствование продуктового конкурентного анализа на предприятии". Дисциплина: Маркетинг.
Объем главы: 20-25л.
Срок сдачи: 10.06.12
Название 2 главы: "Методы маркетинговых исследований в области продуктового конкурентного анализа".
Жду Ваших предложений.
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