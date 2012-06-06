Диплом по гос. муниц. управлению

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Закрыт7 заявок180 просмотров

Тема "Организация документационного обеспечения в Правительстве Калининградской области (на примере Министерства образования Калининградской области)"

Объем работы (стр) 45 страниц

срок 14 июня

13 лет назад
kira90
Анна 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
282 отзыва(-11)

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Нет заявок фрилансеров