Нужно написать 2 главу для диплома

Тема Дипломной работы : Становление Интеграционных процессов стран СНГ и их развитие.

Глава 1 Основные тенденции экономической интеграции

1.1. Региональная интеграция в глобальной экономике(можно добавить виды и сущность интеграции0

1.2. Этапы создания СНГ

1.3. Правовая база стран СНГ

Глава 2 Состояние и проблемы торгово-экономического сотрудничества стран

2.1. Экономическое развитие стран СНГ

2.2. Динамика и структура взаимной торговли стран СНГ

2.3. Инвестиционное сотрудничество СНГ

2.4. Региональное сотрудничество Содружества независимых государств (имеется в виду приграничная торговля)

Глава 3 Развитие интеграционных процессов Содружества независимых государств

3.1. Тенденции развития экономической интеграции стран СНГ

3.2. Таможенный союз и евразийское экономическое сообщество. Развитие на современном этапе.

3.3. Стратегическое партнерство России как основного стержня СНГ

Надо написать 2 главу ну и целиком проработать затем, чтобы связанно было.

Использовать не менее 5-7 источников иностранной литературы

Потребуется много табличек к статистике либо диаграмм.

Сроки 13.06.12