задание и методичка тут интересует цена вопроса и срок http://file.qip.ru/file/rfns0NC6/Новая_папка__12_.html
Нужно написать 2 главу для диплома
Тема Дипломной работы : Становление Интеграционных процессов стран СНГ и их развитие.
Глава 1 Основные тенденции экономической интеграции
1.1. Региональная интеграция в глобальной экономике(можно добавить виды и сущность интеграции0
1.2. Этапы создания СНГ
1.3. Правовая база стран СНГ
Глава 2 Состояние и проблемы торгово-экономического сотрудничества стран
2.1. Экономическое развитие стран СНГ
2.2. Динамика и структура взаимной торговли стран СНГ
2.3. Инвестиционное сотрудничество СНГ
2.4. Региональное сотрудничество Содружества независимых государств (имеется в виду приграничная торговля)
Глава 3 Развитие интеграционных процессов Содружества независимых государств
3.1. Тенденции развития экономической интеграции стран СНГ
3.2. Таможенный союз и евразийское экономическое сообщество. Развитие на современном этапе.
3.3. Стратегическое партнерство России как основного стержня СНГ
Надо написать 2 главу ну и целиком проработать затем, чтобы связанно было.
Использовать не менее 5-7 источников иностранной литературы
Потребуется много табличек к статистике либо диаграмм.
Сроки 13.06.12
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт13 лет назад
Срок сегодня до вечера.Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Необходимо разобраться в коде (PHP+MYSQL) и составить в визио соотвествующие функциональные и структурные схемы для последующей вставки в дипломную работу.Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте, Предлагаем Вам рассмотреть Заказ на курсовую работу по бух. учету. Тема: Особенности бухгалтерского учета в торговле. Структура работы - 1 глава - Особенности бухучета в ...Рефераты, Курсовые и Дипломы2 исполнителяЗавершен13 лет назад
Тема :Организация системы управления рисками на предприятии (производстве) срок 12 июняРефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется 2 глава диплома по теме: "Совершенствование продуктового конкурентного анализа на предприятии". Дисциплина: Маркетинг. Объем главы: 20-25л. Срок сдачи: 10.06.12 Название 2 главы: "Методы маркетинговых исследований в области ...Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт13 лет назад
Курсовая Роль бюджета государства 40-45 стр срок 8 июняРефераты, Курсовые и Дипломы5 заявокЗакрыт13 лет назад
тема " Новейший институциональный подход: методологические основания" срок 10 июняРефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен13 лет назад
Тема: Договор купли-продажи акций Объем работы (стр): 80 срок половины работы 15 июляРефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен13 лет назад
Тема : Кредитные деривативы Объем работы (стр):35-40 срок 7 июняРефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт13 лет назад