Тема "Организация документационного обеспечения в Правительстве Калининградской области (на примере Министерства образования Калининградской области)" Объем работы (стр) 45 страниц срок 14 июня
Реферат. Приватно для В. Товкалевой
Тема 1. Транспортная логистика оптово-розничного рынка.
Объем-10 стр
Срок-2 дня
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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