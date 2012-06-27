Реферат. Приватно для В. Товкалевой

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Завершен3 заявки168 просмотров

Тема 1. Транспортная логистика оптово-розничного рынка.

Объем-10 стр

Срок-2 дня

13 лет назад
galievre
Лена 
42 года
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

tovkaleva
37 лет
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 лет назад
$16
2 дня
Работа сделана качественно и в срок!
Еще один успешный проект с Леной. Выражаю свою благодарность за сотрудничество!

Заявки фрилансеров

tovkaleva
37 лет
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
13 лет назад