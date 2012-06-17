Предмет:немецкий язык

тема: анализ текста

требования:"В анализе нужно объяснить почему этот текст переведен именно так, а не иначе. Т.е. по каким принципам были подобраны именно эти слова, фразы и выражения. При этом сам анализ должен иметь введение, цель работы, заключение и другие необходимые структурные части. глубокий лингвистический анализ, включающий лексикологию и стилистику.

кол-во страниц: 5 страниц "

требования в эл.виде прилагаются.