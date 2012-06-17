Эссе

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Завершен1 заявка151 просмотр

Предмет:немецкий язык

тема: анализ текста

требования:"В анализе нужно объяснить почему этот текст переведен именно так, а не иначе. Т.е. по каким принципам были подобраны именно эти слова, фразы и выражения. При этом сам анализ должен иметь введение, цель работы, заключение и другие необходимые структурные части. глубокий лингвистический анализ, включающий лексикологию и стилистику.

кол-во страниц: 5 страниц "

требования в эл.виде прилагаются.

13 лет назад
katya-iqc
Катя 
46 лет
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Tonja28Z
38 лет
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад
$60
7 дней
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Tonja28Z
38 лет
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад