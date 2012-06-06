Тема "Организация документационного обеспечения в Правительстве Калининградской области (на примере Министерства образования Калининградской области)" Объем работы (стр) 45 страниц срок 14 июня
Курсовая по бухучету, только теория
Предмет: Бухучет и аудит
Тема: Учёт на забалансовых счетах
Тип: курсовая
Объем: 20 листов
Срок: укажите возможный
Пожелания:
главное,чтобы была готова в срок.
Тема моей курсовой работы Учёт на забалансовых счетах.
Из неё мне нужно две главы:
1.1 Обзор литературных источников по теме исследования(цитирование отрывков из 4-5 научных статей по теме из бухгалтерских журналов )
1.2 Характеристика учёта на забалансовых счетах
А также мне нужна отчётность по конкретной организации,ведущей учёт на забалансовых счетах,оформленная в виде приложений,а именно:
1.Бухгалтерский баланс
2.Отчёт о прибылях и убытках
3 Журнал хозяйственных операций
4 Основные показатели деятельности организации(в т.ч. за счёт чего формируется прибыль)
5.Документы первичного учёта(несколько штук)
6.Журнал-Главная
7.Рабочий план счетов
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