Курсовая по бухучету, только теория

Предмет: Бухучет и аудит

Тема: Учёт на забалансовых счетах

Тип: курсовая

Объем: 20 листов

Срок: укажите возможный

Пожелания:

главное,чтобы была готова в срок.

Тема моей курсовой работы Учёт на забалансовых счетах.

Из неё мне нужно две главы:

1.1 Обзор литературных источников по теме исследования(цитирование отрывков из 4-5 научных статей по теме из бухгалтерских журналов )

1.2 Характеристика учёта на забалансовых счетах

А также мне нужна отчётность по конкретной организации,ведущей учёт на забалансовых счетах,оформленная в виде приложений,а именно:

1.Бухгалтерский баланс

2.Отчёт о прибылях и убытках

3 Журнал хозяйственных операций

4 Основные показатели деятельности организации(в т.ч. за счёт чего формируется прибыль)

5.Документы первичного учёта(несколько штук)

6.Журнал-Главная

7.Рабочий план счетов