Биография Жан-Жака Руссо

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Закрыт11 заявок167 просмотров

биография Жан-Жака Руссо ,о детстве немного о юности итд,его достижения и произведения..можно еще провалы в жизни.

необходимо для подготовки устного выступления по теме

13 лет назад
MGorelkin
Михаил 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

kefer
40 лет
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад
$5
1 день

Заявки фрилансеров

kefer
40 лет
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
13 лет назад