Дополнить ПЗ теоретической частью

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Завершен1 заявка193 просмотра

Доброго дня!

Необходимо дополнить пояснительную записку к дипломному проекту на тему нейросетевого решения дифференциальных уравнений вводной теоретической частью. Необходимую литературу вышлю. Структуру разделов и краткое описание содержания предоставлю.

Примерный объем - 20-30 страниц А4.

Приветствуется понимание предметной области (хотя бы на базовом уровне) и владение грамотным техническим языком.

Кто возьмется?

13 лет назад
Nark0sha
Виталий 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Sergio_87_08
Сергей 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад
$30
7 дней
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Интересная работа. Вспомнил студенческие годы.

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Sergio_87_08
Сергей 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
13 лет назад