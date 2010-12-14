Добрый день! Во вложении файл с 2мя заданиями л.р. Нужно переделать готовую программу, написанную на C#, с условий задания 1 на условия задания 2. Как видно из задания, изменений минимум. Дополнительно нужна короткая инструкция как задать граничное условие ...