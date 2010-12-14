Требуется доработать существующую программу поиска фрагмента на изображении на matlab путем замены функции поиска с использованием расстояния хэмминга на функцию поиска с использованием нормированной кросс-корреляции. Описание нормированной кросс-корреляции во вложении. Расчет должен быть выполнен на ...
- Прикладное ПОнет заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день. Нужно выполнить ряд доработок текущей программы поиска положения фрагмента изображения на самом изображении, написанной на Matlab. Результатом работы программы является график, на котором точкой минимума отмечено наилучшее положение сопоставления фрагмента исходному изображению, и время работы ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен9 лет назад
Добрый день! Во вложении файл с 2мя заданиями л.р. Нужно переделать готовую программу, написанную на C#, с условий задания 1 на условия задания 2. Как видно из задания, изменений минимум. Дополнительно нужна короткая инструкция как задать граничное условие ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Запрограммировать искусственную нейронную сеть, обеспечивающую классификацию участков земной поверхности по их "снимкам" из космоса. Каждый снимок имеет размер 3x3 "пикселя", каждый пиксель характиризуется четырьмя значениями (4 различных спектральных диапазона). Различаются 7 типов почвы: 1 - глинистая ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Добрый день. Необходимо разработать ПО, реализующее метод стеганографии по указанному алгоритму, со следующим функционалом: 1) Построение изображения — контейнера, заполненного текстовой документацией – цифровыми водяными знаками (ЦВЗ). 2) Просмотр восстановленного текста Более подробно - в ТЗ во вложении. ПО должно ...Закрыт11 лет назад
Добрый день. Необходимо разработать ПО, реализующее метод стенографии по указанному алгоритму, со следующим функционалом: 1) Построение изображения - контейнера, заполненного текстовой документацией – цифровыми водяными знаками (ЦВЗ). 2) Просмотр восстановленного текста Подробное ТЗ во вложении. ПО должно быть разработано ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт11 лет назад
Доброго дня! Необходимо дополнить пояснительную записку к дипломному проекту на тему нейросетевого решения дифференциальных уравнений вводной теоретической частью. Необходимую литературу вышлю. Структуру разделов и краткое описание содержания предоставлю. Примерный объем - 20-30 страниц А4. Приветствуется понимание предметной области ...Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗавершен12 лет назад
Добрый день, коллеги! Необходимо доработать (исправить) программу решения дифференциальных уравнений с помощью нейронной сети с радиально-базисными функциями, которая работает некорректно. Необходимо выявить и исправить ошибки и, возможно, дать рекомендации по работе с нейронными сетями. Программа реализована ...Закрыт12 лет назад
- $30
Здравствуйте! Нужна помощь в реализации сверточного фильтра обнаружения границ на CUDA. Задачи: 1. Реализовать фильтр Prewitt'a. 2. Реализовать фильтр Canny на основе фильтра Prewitt'a. 3. Реализовать небольшое тестовое приложение, которое продемонстрирует работу фильтров. Необходимую информацию по алгоритмам вышлю. Желательно тестовое приложение под ...Закрыт13 лет назад
- $60
Здравствуйте. Нужно написать программу визуализации работы модели взаимодействия агентов на базе графа (автомата). По входным данным строится граф и отображаются ресурсные и информационные ребра. Потом происходит визуализация работы программы (пошагово итерационно меняются значения (веса) вершин графа). По сути все. Начальные ...Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $100
Добрый день, коллеги! Перейду сразу к делу: программа должна обеспечивать синтаксический и лексический разбор оператора цикла языка FORTRAN. Исходный код должен быть написан на C++. Исходные данные: Оператор цикла имеет вид: DO m [,] ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен13 лет назад