Nark0sha

Виталий Nark0sha

 
35 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • MatLab. Доработка ПО поиска фрагмента на изображении 2

    Требуется доработать существующую программу поиска фрагмента на изображении на matlab путем замены функции поиска с использованием расстояния хэмминга на функцию поиска с использованием нормированной кросс-корреляции. Описание нормированной кросс-корреляции во вложении. Расчет должен быть выполнен на ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • MatLab. Доработка ПО поиска фрагмента на изображении

    Добрый день. Нужно выполнить ряд доработок текущей программы поиска положения фрагмента изображения на самом изображении, написанной на Matlab. Результатом работы программы является график, на котором точкой минимума отмечено наилучшее положение сопоставления фрагмента исходному изображению, и время работы ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • МКР. C#. Изменение готовой программы

    Добрый день! Во вложении файл с 2мя заданиями л.р. Нужно переделать готовую программу, написанную на C#, с условий задания 1 на условия задания 2. Как видно из задания, изменений минимум. Дополнительно нужна короткая инструкция как задать граничное условие ...

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нейронная сеть

    Запрограммировать искусственную нейронную сеть, обеспечивающую классификацию участков земной поверхности по их "снимкам" из космоса. Каждый снимок имеет размер 3x3 "пикселя", каждый пиксель характиризуется четырьмя значениями (4 различных спектральных диапазона). Различаются 7 типов почвы: 1 - глинистая ...

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Реализация метода стеганографии (алг. Бендера)

    Добрый день. Необходимо разработать ПО, реализующее метод стеганографии по указанному алгоритму, со следующим функционалом: 1) Построение изображения — контейнера, заполненного текстовой документацией – цифровыми водяными знаками (ЦВЗ). 2) Просмотр восстановленного текста Более подробно - в ТЗ во вложении. ПО должно ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Реализация метода стенографии (алг. Бендера)

    Добрый день. Необходимо разработать ПО, реализующее метод стенографии по указанному алгоритму, со следующим функционалом: 1) Построение изображения - контейнера, заполненного текстовой документацией – цифровыми водяными знаками (ЦВЗ). 2) Просмотр восстановленного текста Подробное ТЗ во вложении. ПО должно быть разработано ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дополнить ПЗ теоретической частью

    Доброго дня! Необходимо дополнить пояснительную записку к дипломному проекту на тему нейросетевого решения дифференциальных уравнений вводной теоретической частью. Необходимую литературу вышлю. Структуру разделов и краткое описание содержания предоставлю. Примерный объем - 20-30 страниц А4. Приветствуется понимание предметной области ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Доработать ПО решения ДУ с пом. нейронной сети

    Добрый день, коллеги! Необходимо доработать (исправить) программу решения дифференциальных уравнений с помощью нейронной сети с радиально-базисными функциями, которая работает некорректно. Необходимо выявить и исправить ошибки и, возможно, дать рекомендации по работе с нейронными сетями. Программа реализована ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • CUDA. Фильтр обнаружения границ.

    $30

    Здравствуйте! Нужна помощь в реализации сверточного фильтра обнаружения границ на CUDA. Задачи: 1. Реализовать фильтр Prewitt'a. 2. Реализовать фильтр Canny на основе фильтра Prewitt'a. 3. Реализовать небольшое тестовое приложение, которое продемонстрирует работу фильтров. Необходимую информацию по алгоритмам вышлю. Желательно тестовое приложение под ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Визуализация работы модели на базе графа

    $60

    Здравствуйте. Нужно написать программу визуализации работы модели взаимодействия агентов на базе графа (автомата). По входным данным строится граф и отображаются ресурсные и информационные ребра. Потом происходит визуализация работы программы (пошагово итерационно меняются значения (веса) вершин графа). По сути все. Начальные ...

    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Транслятор оператора цикла с Фортрана на Си++

    $100

    Добрый день, коллеги! Перейду сразу к делу: программа должна обеспечивать синтаксический и лексический разбор оператора цикла языка FORTRAN. Исходный код должен быть написан на C++. Исходные данные: Оператор цикла имеет вид: DO m [,] ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
Sergio_87_08
Сергей 
36 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$30
8 баллов
6 лет назад
Дополнить ПЗ теоретической частью
Интересная работа. Вспомнил студенческие годы.
В результате сотрудничества получен качественный обзор литературных источников. Нареканий к работе нет. Все в срок! Постоянно на связи! Рекомендую!
Ответный отзыв
shytnik_igor
Игорь 
33 годаБеларусь
11 лет в сервисе
Был
месяц назад
$32
10 баллов
9 лет назад
MatLab. Доработка ПО поиска фрагмента на изображении
Отличный заказчик, отличная оплата и конкретные/интересные задачи.
Все отлично. Получил ровно то, что и запрашивал. Исполнитель на связи. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
keenua
32 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 отзывов
$70
10 баллов
13 лет назад
Транслятор оператора цикла с Фортрана на Си++
Отличный заказчик, с оплатой никаких проблем. Постоянно на связи, отвечает на все вопросы. Рекомендую к сотрудничеству
Понравилось сотрудничать с Максимом! В срок выполненное задание, четкие ответы на мои вопросы, отличное сопровождение кода. В коде легко и просто разобраться. Мои рекомендации!
Ответный отзыв