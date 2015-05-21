MatLab. Доработка ПО поиска фрагмента на изображении

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Завершен1 заявка184 просмотра

Добрый день.

Нужно выполнить ряд доработок текущей программы поиска положения фрагмента изображения на самом изображении, написанной на Matlab.

Результатом работы программы является график, на котором точкой минимума отмечено наилучшее положение сопоставления фрагмента исходному изображению, и время работы программы. Под временем работы понимается время, затраченное исключительно на расчеты, время на построение графика и время считывания из файла не входит в результирующее время программы.

1. Заменить двумерный график, отображающий результат выполнения программы, на трехмерный.

2. Если это возможно, выполнить оптимизацию программы. Далее сравнить полученный результат с первоначальным и с результатом, который дает стандартная функция pdist с флагом hamming.

3. Разработка параллельной версии программы с использованием CUDA. Способ распараллеливание будет уточнен.

Во вложении описание работы текущей программы и сама программа.

Прошу оценить каждый пункт работ (3й пункт - оценить примерно).

PS. Возможны и дальнейшие доработки программы. С большой долей вероятности описанными изменениями дело не ограничится.

10 лет назад
Nark0sha
Виталий 
36 лет
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

shytnik_igor
Игорь 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад
$32
1 день
Все отлично. Получил ровно то, что и запрашивал. Исполнитель на связи. Рекомендую к сотрудничеству.
Отличный заказчик, отличная оплата и конкретные/интересные задачи.

Заявки фрилансеров

shytnik_igor
Игорь 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад

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