Нужно сделать виджет под смарты (samsung, lg) для просмотра IPTV.
MatLab. Доработка ПО поиска фрагмента на изображении
Добрый день.
Нужно выполнить ряд доработок текущей программы поиска положения фрагмента изображения на самом изображении, написанной на Matlab.
Результатом работы программы является график, на котором точкой минимума отмечено наилучшее положение сопоставления фрагмента исходному изображению, и время работы программы. Под временем работы понимается время, затраченное исключительно на расчеты, время на построение графика и время считывания из файла не входит в результирующее время программы.
1. Заменить двумерный график, отображающий результат выполнения программы, на трехмерный.
2. Если это возможно, выполнить оптимизацию программы. Далее сравнить полученный результат с первоначальным и с результатом, который дает стандартная функция pdist с флагом hamming.
3. Разработка параллельной версии программы с использованием CUDA. Способ распараллеливание будет уточнен.
Во вложении описание работы текущей программы и сама программа.
Прошу оценить каждый пункт работ (3й пункт - оценить примерно).
PS. Возможны и дальнейшие доработки программы. С большой долей вероятности описанными изменениями дело не ограничится.
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