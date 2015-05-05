Написать легкую прогу под MAC OS X Yosemite

Добрый день!

Задача:

—Нужно написать легкую прогу для Mac OS X. UX/UI — наши.

Особенности:

—Все взаимодействие с пользователем должно происходить исключительно через верхний меню-бар

—Работа с API сервисов календарей, особенно с Google Calendar и желательно MS Exchange

—Работа с уведомлениями (Notifications)

Кого ищем:

В идеале — человека, который закроет вопрос программинга "от и до", и присоединится к команде в дальнейшем.

Опция А: Вы уже разрабатывали софт под Макос и есть неплохой опыт (и есть что показать), или

Опиця Б: У вас хороший опыт работы на Swift-е под IOS и Вы бы с интересом применили его под Мак-приложение, или

Опция В: Ваш вариант )

Пожелания:

—Обязательное требование: NDA

—Ответственность за результат, готовность к долгосрочному сотрудничеству (альфа, бета, а затем поддержка развития продукта)

—Важно: высокая внимательность к деталям, аккуратность, ответственнность

—Будет здорово если у Вас уже есть опыт успешного сабмита софта в App Store

Подробности в переписке.

Поскольку точное кол-во часов в данный момент определить затруднительно, предлагаю в комментах указать сколько Вы готовы уделить часов в месяц и какова стоимость 1 часа.

Спасибо!