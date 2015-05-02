Java приложение на Spring+Vaadin

На разработку workflow-приложения срочно необходимы дополнительные руки, растущие из правильного места.

Используется spring framework(в частности spring security) + vaadin (для отрисовки фронтенда) + hibernate(в качестве ORM), который разворачивается на JDE 1.6 и на NetWeaver (виртуальная машина SAP)

Приложение представляет из себя простейший workflow – на нижнем уровне иерархии полномочий используя CRUD создается\редактируется стандартный объект, который утверждается\реджектится на каждом из верхних уровнях.

Данные частично вводятся с формочки, частично дергаются из сервиса SAP.

Конечным артефактом является XML сформированная из утврежденного объекта.

Крайне желательно поработать на майских праздниках, за скорость и понятливость обязательно будут денежные бонусы.

от 800 руб в час