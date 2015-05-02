Java приложение на Spring+Vaadin

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт3 заявки150 просмотров

На разработку workflow-приложения срочно необходимы дополнительные руки, растущие из правильного места.

Используется spring framework(в частности spring security) + vaadin (для отрисовки фронтенда) + hibernate(в качестве ORM), который разворачивается на JDE 1.6 и на NetWeaver (виртуальная машина SAP)

Приложение представляет из себя простейший workflow – на нижнем уровне иерархии полномочий используя CRUD создается\редактируется стандартный объект, который утверждается\реджектится на каждом из верхних уровнях.

Данные частично вводятся с формочки, частично дергаются из сервиса SAP.

Конечным артефактом является XML сформированная из утврежденного объекта.

Крайне желательно поработать на майских праздниках, за скорость и понятливость обязательно будут денежные бонусы.

от 800 руб в час

Java
10 лет назад
lev4000
36 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров