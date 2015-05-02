Нужен простой C#-класс, который позволит сгенерировать видео из набора картинок. Требования такие: - Все картинки одного размера. Размер видео должен задаваться параметром. - Параметр, сколько секунд видео будет ...
Спарсить базу емейлов аспирантов, студентов и преподавателей
Нужен парсинг или ручной сбор наиболее широкой базы научных сотрудников, студентов ,
аспирантов, преподавателей права и экономики Украины
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Необходимо написать программу на языке Python для автоматического создания, пополнения параллельного корпуса текстов, а также поиска по составленному корпусу. Работа не сложная, однако вся загвоздка в сроках, поскольку данная программа нужна для дипломного проекта в ...Закрыт10 лет назад
- $100
Добрый день! Ищем программиста, кто хорошо разбирается в анализе текста, на ТЫ с вордом и макросами) ТЗ: Генеральная идея: повышение уникальности текста ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Необходимо написать ПО для считывания информации с карты водителя (устанавливается в автомобильный тахограф) из интерфейса только при запуске окно для ввода логина и пароля(с дальнейшей проверкой данных на сервере) если введены правильно новое окно "Считать ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт10 лет назад
Необходим RDP-клиент для Windows, в котором не нужно будет вводить адрес сервера. Т.е. сам адрес и порт должны быть зашиты в программе. Пользователь просто запускает клиента, видит традиционную картинку сервера с предложением ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $10
Помочь с авторизацией на сайте c-cex.com. Необходимо войти на сайт и отправить данные. https://c-cex.com/?id=funds Исходный код страницы отвечающий за отправку. ----------- ...Закрыт10 лет назад
Есть база данных, в которой нужно с помощью регулярных выражений (либо чего угодно) заменить текст внутри символов st=текст& (текст разный) на st=ссылка& (ссылка одна и та же) ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $5
Нужно предоставить инструкцию по настройке окружения чтобы скомпилировать DLL из исходного кода PHP расширения APD. Код расширения: https://pecl.php.net/package/apd Версия PHP: 5.3.13Закрыт10 лет назад
- $100
Необходимо поправить работу программы, подробное описание задания: https://yadi.sk/i/hmAX-SrsgN9yZ Цена/Сроки/Вопросы в ПМЗакрыт10 лет назад
- $600
Требуется реализация настроенного механизма постинга в инстаграмме как у novapress (.) pro , именно как сделано у них. Особенности: Постинг делается с эмулятора, возможно даже не одного ...Закрыт10 лет назад