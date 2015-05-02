Генерация видео из JPEG изображений в C#

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт2 заявки301 просмотр

Нужен простой C#-класс, который позволит сгенерировать видео из набора картинок.

Требования такие:

- Все картинки одного размера. Размер видео должен задаваться параметром.

- Параметр, сколько секунд видео будет отображаться каждое фото

- Параметр, сколько раз повторить показ картинок (по кругу)

- Формат вывода - AVI, кодек предположительно MPEG-4. Надо, чтобы видео было безглючным и нормально проигрывалось в разных плеерах.

В заявке желательно указывайте Скайп.

10 лет назад
castle
Борис 
43 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
152 отзыва(-1)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Программа для создания параллельного корпуса текстов

    Необходимо написать программу на языке Python для автоматического создания, пополнения параллельного корпуса текстов, а также поиска по составленному корпусу. Работа не сложная, однако вся загвоздка в сроках, поскольку данная программа нужна для дипломного проекта в ...

    Python
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Макрос для Word

    $100

    Добрый день! Ищем программиста, кто хорошо разбирается в анализе текста, на ТЫ с вордом и макросами) ТЗ: Генеральная идея: повышение уникальности текста ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Считыватель к карты водителей (тахографов)

    Необходимо написать ПО для считывания информации с карты водителя (устанавливается в автомобильный тахограф) из интерфейса только при запуске окно для ввода логина и пароля(с дальнейшей проверкой данных на сервере) если введены правильно новое окно "Считать ...

    MySQL
    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • RDP-клиент

    Необходим RDP-клиент для Windows, в котором не нужно будет вводить адрес сервера. Т.е. сам адрес и порт должны быть зашиты в программе. Пользователь просто запускает клиента, видит традиционную картинку сервера с предложением ...

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Помощь с регулярными выражениями

    Есть база данных, в которой нужно с помощью регулярных выражений (либо чего угодно) заменить текст внутри символов st=текст&amp; (текст разный) на st=ссылка&amp; (ссылка одна и та же) ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Реализация настроенного механизма постинга в инстаграмме

    $600

    Требуется реализация настроенного механизма постинга в инстаграмме как у novapress (.) pro , именно как сделано у них. Особенности: Постинг делается с эмулятора, возможно даже не одного ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Создание приложения на VBA

    $28

    Разработка приложения в среде VBA Приложение создаётся в среде программирования Visual Basic для Excel (VBA) ВАРИАНТ ЗАДАНИЯ: 9. Формирование инвестиционного портфеля акций. (полное задание и все требования приложены) Нужно приложение+ отчет ...

    VBA
    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    10 лет назад