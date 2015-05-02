Программа для создания параллельного корпуса текстов

Необходимо написать программу на языке Python для автоматического создания, пополнения параллельного корпуса текстов, а также поиска по составленному корпусу. Работа не сложная, однако вся загвоздка в сроках, поскольку данная программа нужна для дипломного проекта в ближайшее время. Отчаянно прошу откликнуться кого-нибудь, желательно из Минска, потому что тогда встает проблема оплаты заказа. Макет программы находится в прикрепленных файлах.