Утечка памяти на C#, объяснить где и почему проблема

Есть код на c#, в цикле происходят определенные действия (http,regex, list) и по ходу работы программа начинает потреблять очень много памяти, в итоге она сжирает всю память и зависает. Надо объяснить в каком месте и почему происходит утечка памяти. Кто хорошо разбирается пишите цену.