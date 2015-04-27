Парсер Вконтакте (Приложение/плагин).

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт5 заявок141 просмотр

Задаются запросы, которые приложение проверяет в меню поиска сети Вконтакте, из результата выдачи берутся нужные строки (ссылки и поясняющая информация), “нужные” определяются по названиям заголовков и прочим признакам, результаты сохраняются на HDD пользователя и отправляются на почту. Претендентам вышлю подробное описание задания и пояснение на эскизе интерфейса.

10 лет назад
magnam
48 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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