Нужна программа для управлением кафе

Нужна программа не дорого или с абон. платой ежемесячно, кто подскажет, поможет, нужно чтобы самое главное можно было распечатывать чеки через принтер, настраивать время в чеке наименование меню заказа имя заказчика и прочие настройки но то самое главное. Ну а так же в баз вбить наименование меню вес и цену.