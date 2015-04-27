необходимо написать программу для удалённого доступа и поддержки через интернет между / для персональных компьютеров, телефонов и планшетников. аналог смотрите здесь teamviewer.com
Нужна программа для управлением кафе
Нужна программа не дорого или с абон. платой ежемесячно, кто подскажет, поможет, нужно чтобы самое главное можно было распечатывать чеки через принтер, настраивать время в чеке наименование меню заказа имя заказчика и прочие настройки но то самое главное. Ну а так же в баз вбить наименование меню вес и цену.
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