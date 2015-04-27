Программа или скрипт резки txt с особыми параметрами

Нужно порезать на части txt файлы в папке.

В настройках нужна возможность указать процентное соотношение, в зависимости от которого текстовые файлы в папке будут порезаны на части.

Перед именем порезанной части добавляется порядковый номер, соответствующий ее месту в файле, например 1файл.txt, 2файл.txt, 3файл.txt и т.д.

Каждая порезанная часть отправляется в создаваемую автоматически папку с именами 1, 2 , 3 и т.д.

Следующие порезанные файлы распределяются по этим же папкам.

В начало содержимого каждого файла добавляется строка из шаблона, которую можно указать в настройках и перенос строки. В этой строке в указанном заранее месте добавляется имя файла. Например:

Этот текст взят из документа "Показатели результативности в 1978 году".

Здесь в настройках шаблона строки: "Этот текст взят из документа $filename.".

Режим перемешивания. В этом случае в папку с именем 2 может попасть файл 2файл.txt или 3файл.txt или другой в случайном порядке.

Кодировка наверное будет Utf-8 без BOM.

txt файлы могут изначально быть во вложенных папках. В этом случае каждая папка обрабатывается по очереди, и файлы в них не перемешиваются, то есть вложенность соблюдается (это не обязательная опция, только укажите заранее, если это Вам затруднительно сделать).

Прошу сразу указывать возможную платежную систему, язык программирования, цену за работу. Сотрудничаем без предоплаты после передачи результата.