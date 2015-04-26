Здравствуйте! Интересует разработка ПО для терминала по приёму денежных средств. Пример посмотреть можно здесь http://www.youtube.com/watch?v=YUPPjJABZPw http://www.youtube.com/watch?v=-ulJ5U0o Есть терминал по приёму платежей на телефон, задача переделать его для ...
Поставить процесс сборки/обновления браузера на основе Chromium
Необходимо поставить процесс сборки/обновления браузера на основе Chromium.
Требований
1) изменить логотип/иконки
2) изменить название браузера (запускаемый файл и названия в меню)
3) настроить среду разработки так, чтобы легко можно было обновить код до последней стабильной версии Chromium
4) измененный код храниться под контролем версий (i.e. git)
5) собрат установщик (с использованием нужного логотипа и описания)
6) установленные ранее у пользователей браузеры обновляются автоматически, когда новая версия доступна
7) предустановить тестовое расширение хрома когда браузер устанавливается
8) добавить кнопку для выключения/включения идентификации в google http://habrahabr.ru/post/101396/
9) платформы: Windows, Mac OS X (опционально и другие поддерживаемые платформы)
>5. Требования по установщику
5.1) установить в папку MyBrowser (вместо Chromium)
5.2) при установки приложение зарегистрировано в системе под именем MyBrowser (вместо Chromium)
5.3) изменить UserDataDir
https://www.chromium.org/user-experience/user-data-directory
>>>Windows XP
from C:\Documents and Settings\%USERNAME%\Local Settings\Application Data\Chromium\User Data\Default
to C:\Documents and Settings\%USERNAME%\Local Settings\Application Data\MyBrowser\User Data\Default
>>>Windows 8 or 7 or Vista
from C:\Users\%USERNAME%\AppData\Local\Chromium\User Data\Default
to C:\Users\%USERNAME%\AppData\Local\MyBrowser\User Data\Default
>>>Mac OS X
from ~/Library/Application Support/Chromium/Default
to ~/Library/Application Support/MyBrowser/Default
1.3.1 для каждого нового пользователя созданного в браузере UserDataDir должен создаваться в ...\MyBrowser\User Data\
Другие требования
- задокументировать все выполненные требования (описать как реализовано).
- на основании документации проект будет бНеобходимо поставить процесс сборки браузера на основе Chromium.
Требований
1) изменить логотип/иконки
2) изменить название браузера (запускаемый файл и названия в меню)
3) настроиь среду разработки так, чтобы легко можно было обновить код до последней стабильной версии Chromium
4) измененный код храниться под контролем версий (i.e. git)
5) собрат установщик (с использованием нужного логотипа и описания)
6) установленные ранее у пользователей браузеры обновляются автоматически, когда новая версия доступна
7) предустановить тестовое расширение хрома когда браузер устанавливается
8) добовить кнопку для выключения/включения идентификации в google http://habrahabr.ru/post/101396/
9) платформы: Windows, Mac OS X (опционально и другие поддерживаемые платформы)
>5. Требования по установщику
5.1) установить в папку MyBrowser (вместо Chromium)
5.2) при установки приложение зарегистрированно в системе под именем MyBrowser (вместо Chromium)
5.3) изменить UserDataDir
https://www.chromium.org/user-experience/user-data-directory
>>>Windows XP
from C:\Documents and Settings\%USERNAME%\Local Settings\Application Data\Chromium\User Data\Default
to C:\Documents and Settings\%USERNAME%\Local Settings\Application Data\MyBrowser\User Data\Default
>>>Windows 8 or 7 or Vista
from C:\Users\%USERNAME%\AppData\Local\Chromium\User Data\Default
to C:\Users\%USERNAME%\AppData\Local\MyBrowser\User Data\Default
>>>Mac OS X
from ~/Library/Application Support/Chromium/Default
to ~/Library/Application Support/MyBrowser/Default
1.3.1 для каждого нового пользователя созданного в браузере UserDataDir должен создаваться в ...\MyBrowser\User Data\
Другие требования
- задокументировать все выполненные требования (описать как реализованно).
- на основании документации проект будет собран мною на другой машине
Опционально:
- изменить путь к регистру с Chromium на MyBrowser (таким образом не будет конфликтов если пользователь использует как Chromium так и MyBrowser)
https://www.chromium.org/administrators/policy-list-3#UserDataDir
например policy Software\Policies\Chromium\UserDataDir будет изменен на Software\Policies\MyBrowser\UserDataDirобран мною на другой машине
Опционально:
- изменить путь к регистру с Chromium на MyBrowser (таким образом не будет конфликтов если пользователь использует как Chromium так и MyBrowser)
https://www.chromium.org/administrators/policy-list-3#UserDataDir
например policy Software\Policies\Chromium\UserDataDir будет изменен на Software\Policies\MyBrowser\UserDataDir
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