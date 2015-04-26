Необходимо поставить процесс сборки/обновления браузера на основе Chromium.

Требований

1) изменить логотип/иконки

2) изменить название браузера (запускаемый файл и названия в меню)

3) настроить среду разработки так, чтобы легко можно было обновить код до последней стабильной версии Chromium

4) измененный код храниться под контролем версий (i.e. git)

5) собрат установщик (с использованием нужного логотипа и описания)

6) установленные ранее у пользователей браузеры обновляются автоматически, когда новая версия доступна

7) предустановить тестовое расширение хрома когда браузер устанавливается

8) добавить кнопку для выключения/включения идентификации в google http://habrahabr.ru/post/101396/

9) платформы: Windows, Mac OS X (опционально и другие поддерживаемые платформы)

>5. Требования по установщику

5.1) установить в папку MyBrowser (вместо Chromium)

5.2) при установки приложение зарегистрировано в системе под именем MyBrowser (вместо Chromium)

5.3) изменить UserDataDir

https://www.chromium.org/user-experience/user-data-directory

>>>Windows XP

from C:\Documents and Settings\%USERNAME%\Local Settings\Application Data\Chromium\User Data\Default

to C:\Documents and Settings\%USERNAME%\Local Settings\Application Data\MyBrowser\User Data\Default

>>>Windows 8 or 7 or Vista

from C:\Users\%USERNAME%\AppData\Local\Chromium\User Data\Default

to C:\Users\%USERNAME%\AppData\Local\MyBrowser\User Data\Default

>>>Mac OS X

from ~/Library/Application Support/Chromium/Default

to ~/Library/Application Support/MyBrowser/Default

1.3.1 для каждого нового пользователя созданного в браузере UserDataDir должен создаваться в ...\MyBrowser\User Data\

Другие требования

- задокументировать все выполненные требования (описать как реализовано).

- на основании документации проект будет бНеобходимо поставить процесс сборки браузера на основе Chromium.

Требований

1) изменить логотип/иконки

2) изменить название браузера (запускаемый файл и названия в меню)

3) настроиь среду разработки так, чтобы легко можно было обновить код до последней стабильной версии Chromium

4) измененный код храниться под контролем версий (i.e. git)

5) собрат установщик (с использованием нужного логотипа и описания)

6) установленные ранее у пользователей браузеры обновляются автоматически, когда новая версия доступна

7) предустановить тестовое расширение хрома когда браузер устанавливается

8) добовить кнопку для выключения/включения идентификации в google http://habrahabr.ru/post/101396/

9) платформы: Windows, Mac OS X (опционально и другие поддерживаемые платформы)

>5. Требования по установщику

5.1) установить в папку MyBrowser (вместо Chromium)

5.2) при установки приложение зарегистрированно в системе под именем MyBrowser (вместо Chromium)

5.3) изменить UserDataDir

https://www.chromium.org/user-experience/user-data-directory

>>>Windows XP

from C:\Documents and Settings\%USERNAME%\Local Settings\Application Data\Chromium\User Data\Default

to C:\Documents and Settings\%USERNAME%\Local Settings\Application Data\MyBrowser\User Data\Default

>>>Windows 8 or 7 or Vista

from C:\Users\%USERNAME%\AppData\Local\Chromium\User Data\Default

to C:\Users\%USERNAME%\AppData\Local\MyBrowser\User Data\Default

>>>Mac OS X

from ~/Library/Application Support/Chromium/Default

to ~/Library/Application Support/MyBrowser/Default

1.3.1 для каждого нового пользователя созданного в браузере UserDataDir должен создаваться в ...\MyBrowser\User Data\

Другие требования

- задокументировать все выполненные требования (описать как реализованно).

- на основании документации проект будет собран мною на другой машине

Опционально:

- изменить путь к регистру с Chromium на MyBrowser (таким образом не будет конфликтов если пользователь использует как Chromium так и MyBrowser)

https://www.chromium.org/administrators/policy-list-3#UserDataDir

например policy Software\Policies\Chromium\UserDataDir будет изменен на Software\Policies\MyBrowser\UserDataDirобран мною на другой машине

Опционально:

- изменить путь к регистру с Chromium на MyBrowser (таким образом не будет конфликтов если пользователь использует как Chromium так и MyBrowser)

https://www.chromium.org/administrators/policy-list-3#UserDataDir

например policy Software\Policies\Chromium\UserDataDir будет изменен на Software\Policies\MyBrowser\UserDataDir