Необходимо доработать корпоративную систему управления на Python/Django Для выполнения задачи, исполнитель должен удовлетворять следующим требованиям: Требования к кандидату: 1. Опыт разработки на Python\ Django от 2-х ...
Руби программист
Требуется программист руби,умеющий не только кодить UI, но и клиент-серверные приложения,сокеты,работа с ssh,ftp(черзе руби)(или в состоянии быстро разобраться)
умение быстро осваивать новые технолгии,свободное чтение документаций на англ
Энергичность! 40-50 часов в неделю
Тестовая Задача(это больше даже подготовка тестовой системы для работы):
https://community.rapid7.com/servlet/servlet.FileDownload?file=00P1400000cCaCF
create listener tcp windows 32x
and connect by meterpreter tcp32x windows
серверную часть метасплойт про поставить на линуксе у себя на виртуалке(на ней надо будет кодить и править админку msf pro )
виндовс клиентская часть виртуалка,просто для тестирования соеденения метерпертера(для него будет вестись разработка скриптов в том числе)
---
но основные правки будут в админке msf pro (она потребует лиценнзионный ключ : Your License Key: HDWD-P9HL-T8E1-CP47 )
++++++++
после того как вы настроите систему для работы,скиньте скриншоты что у вас получилось сделать соединение wimdows meterpreter -> msf pro listener (это клиент серверное приложение)
на всё про всё 4-5 часов,если у вас на это выходит больше - вы нам не подойдёте,если ок : выдаём тестовое задание
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $1400Прикладное ПО12 заявокЗакрыт9 лет назад
- $60
Есть программа которая открывает ссылки Internet Explorer и файлы с рабочего стола но не вводит пароли пользователя. Нужно автоматизировать 2 действия ссылка в Internet Explorer + ввод пароля по умолчанию. Нужна программа в ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $90
Лабораторная 1 Вариант № 4. Ресурс — преподаватель на экзамене. Атрибуты — ФИО, дисциплина, а также количество студентов N (N ≥ 1), у которых он может принимать экзамен одновременно. Количество преподавателей — P (P ...Закрыт10 лет назад
- $50
На вход программы подаются два текстовых файла (с именами GRAMMAR.TXT и INPUT.TXT). Первый со- держит LR(1)-грамматику, второй — описание структуры (записи) на выбранном языке (Pascal, C++, C#). Необходимо проверить, является ли описание структуры корректным ...Закрыт10 лет назад
- $500
Во вложении ТЗ. Нужна система учета расхода в Яндекс.Директе и Гугл Эдвордс по клиентам рекламного агентства, чтобы располагалась на удаленном сервере (доступ к чтоб был как к админке сайта). С Директа и Эдвордс выгружаются эксельки ...Прикладное ПО5 заявокЗакрыт10 лет назад
Описание см. во вложенииПрикладное ПО3 заявкиЗакрыт10 лет назад
Сделать нативное приложение для OSX: 1) Накидать простой UI (прототип) с элементом NSTableView для отображения списка соседних беспроводных устройств 2) Сам модуль (ядро) сначала с одной функцией - поиска рядом Bluetooth устройств ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно спрограммировать микроконтроллеры на с++ или ассемблере. Точнее нужно с клавиатуры передать цифры по 437мгц и принимать на комп в терминал, либо тоже самое но по блютузу. Приема передатчик на чипе сс1101, процессор atmega 168. ...Закрыт10 лет назад
- $200
Есть приложение, написанное на дотнет, нужно частично (очень незначительно, буквально изменить пару свойств у компонентов) изменить функционал. Приложение дам заинтересовавшимся.Прикладное ПО9 заявокЗакрыт10 лет назад
Программа должна находить все ярлыки в заданном каталоге (в том числе и в подкаталогах), выводить их списком (со всеми свойствами), Должна уметь редактировать ссылки (пути на которые ссылаются найденные ярлыки) выбранных из списка ...Прикладное ПО1 исполнительЗавершен10 лет назад