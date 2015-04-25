Руби программист

Требуется программист руби,умеющий не только кодить UI, но и клиент-серверные приложения,сокеты,работа с ssh,ftp(черзе руби)(или в состоянии быстро разобраться)

умение быстро осваивать новые технолгии,свободное чтение документаций на англ

Энергичность! 40-50 часов в неделю

Тестовая Задача(это больше даже подготовка тестовой системы для работы):

https://community.rapid7.com/servlet/servlet.FileDownload?file=00P1400000cCaCF

create listener tcp windows 32x

and connect by meterpreter tcp32x windows

серверную часть метасплойт про поставить на линуксе у себя на виртуалке(на ней надо будет кодить и править админку msf pro )

виндовс клиентская часть виртуалка,просто для тестирования соеденения метерпертера(для него будет вестись разработка скриптов в том числе)

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но основные правки будут в админке msf pro (она потребует лиценнзионный ключ : Your License Key: HDWD-P9HL-T8E1-CP47 )

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после того как вы настроите систему для работы,скиньте скриншоты что у вас получилось сделать соединение wimdows meterpreter -> msf pro listener (это клиент серверное приложение)

на всё про всё 4-5 часов,если у вас на это выходит больше - вы нам не подойдёте,если ок : выдаём тестовое задание