Прога для сравнения 2- ексель и\или csv файлов и перенос информации

Задача:

есть 2 файла, это могут быть 2 ексель файла, 2 CSV файла или 1 ексель, другой CSV или наоборот

в них есть столбцы с данными, один из столбцов, это артикул.

Программа берет артикул с 1 го файла и ищет этот артикул в другом файле, если нашла то переносит с него заданные данные в заданное место.

Есть 2 режима работы программы: ищет до первого вхождения, т.е. нашло - перенесло данные и пошло к след. артикулу, т.е. после нахождения дальше не ищет. и второй режим: когда все равно файл проходится весь, так как могут быть повторы артикулов.

Т.е. в программе задаем через кнопку Обзор, первый файл (откуда берем артикулы) и второй файл (где ищем их)

дальше указываем для 1-го и 2-го файла, где находится столбец с Артикулами, чтобы программа понимала что с чем сравнивать.

Дальше указываем колонки откуда куда переносить даные. Нужно сделать 5 возможных переносов.

Дальше выбираем режим: искать до первого вхождения или проходить весь файл в любом случае.

Все -Запуск.

По окончанию программа должна написать для скольких артикулов был сделан перенос данных.

и так же должен писаться лог (текстовик) в который пишутся артикулы, для которых не было найдено соответствие. Т.е. в первом файле они были, а во втором не были найдены.

Нужно сделать сейчас. - 100 гривен