Курсовая работа практическая

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт1 заявка226 просмотров

Дисциплина: Управление ИТ сервисами и контентом

Тема: Процесс управления договорами

Прошу вас рассмотреть его на возможность выполнения, к проекту прикреплен файл с полным техническим заданием.

Готов ответить на все Ваши вопросы.

10 лет назад
BS-Avtor
Евгений 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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