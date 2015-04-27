Здравствуйте! Интересует разработка ПО для терминала по приёму денежных средств. Пример посмотреть можно здесь http://www.youtube.com/watch?v=YUPPjJABZPw http://www.youtube.com/watch?v=-ulJ5U0o Есть терминал по приёму платежей на телефон, задача переделать его для ...
Курсовая работа практическая
Дисциплина: Управление ИТ сервисами и контентом
Тема: Процесс управления договорами
Прошу вас рассмотреть его на возможность выполнения, к проекту прикреплен файл с полным техническим заданием.
Готов ответить на все Ваши вопросы.
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