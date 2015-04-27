Программа для удалённого доступа между пк

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Закрыт2 заявки174 просмотра

необходимо написать программу для удалённого доступа и поддержки через интернет между / для персональных компьютеров, телефонов и планшетников. аналог смотрите здесь teamviewer.com

10 лет назад
quickterm
50 лет
12 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров