необходимо написать программу для удалённого доступа и поддержки через интернет между / для персональных компьютеров, телефонов и планшетников. аналог смотрите здесь teamviewer.com
Прикладное ПО2 заявки
Закрыт
10 лет назад
необходимо написать программу для удалённого доступа и поддержки через интернет между / для персональных компьютеров, телефонов и планшетников. аналог смотрите здесь teamviewer.com
Добрый день, есть готовый шаблон http://www.templatemonster.com/de/joomla-vorlagen-tipo-34184.html# и фирменный стиль, т.е. логотип, визитки, фирменный бланк. Готовый шаблон в Joomla 1.6.3, необходимо переложить в актуальную версию Joomla и установить язык ...