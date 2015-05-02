Макрос для Word

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт2 заявки213 просмотров

Добрый день!

Ищем программиста, кто хорошо разбирается в анализе текста, на ТЫ с вордом и макросами)

ТЗ:

Генеральная идея: повышение уникальности текста для систем проверки Антиплагиат ВУЗ, ETXT с помощью технической обработки

Финальная задача:

Задача оптимум - придумать методом тыка или применением своих знаний, новые, незаметные для систем проверки, методы обработки текста.

Задача максимум - в будущем, при смене алгоритма проверки, оперативно находить новые способы обхода систем проверки

Спасибо за внимание, с удовольствием выслушаю деловые предложения.

10 лет назад
saggio
43 года
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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