saggio

Кузнецов saggio

 
42 годаРоссия/Дубна
11 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
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  • Макрос для Word

    $100

    Добрый день! Ищем программиста, кто хорошо разбирается в анализе текста, на ТЫ с вордом и макросами) ТЗ: Генеральная идея: повышение уникальности текста для систем проверки Антиплагиат ВУЗ, ETXT с помощью технической обработки Финальная задача: Задача оптимум - придумать методом тыка ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Написать css под IE 7–8 для сайта

    нужно написать css под IE 7–8 для сайта http://interalvi.pr-cube.com/ Что плохо: 1. Кнопки — Найти и Подписаться — без скруглений 2. Нет скруглений у красного фона в меню и подпункты меню (из палочки не все ест) http://screenshooter.net/7746787/nledgnu — не нормально http://screenshooter.net/7746787/lcggooh ...

    CSS
    Верстка полиграфиинет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Правки по сайту

    $100

    Доработки сайта mki-kovka.ru Рекомендуется сделать форму обратной связи следующего вида: отметить поля, обязательные к заполнению символом «звёздочка» (*), снабдить форму соответствующим сообщением, а также при нажатии кнопки «Отправить» оставлять форму в поле зрения посетителя. Также рекомендуется ...

    Правки на сайтФорма обратной связи
    Прочеенет заявок
    Закрыт
    11 лет назад