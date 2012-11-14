нужно написать css под IE 7–8 для сайта http://interalvi.pr-cube.com/ Что плохо: 1. Кнопки — Найти и Подписаться — без скруглений 2. Нет скруглений у красного фона в меню и подпункты меню (из палочки не все ест) http://screenshooter.net/7746787/nledgnu — не нормально http://screenshooter.net/7746787/lcggooh ...