Добрый день! Ищем программиста, кто хорошо разбирается в анализе текста, на ТЫ с вордом и макросами) ТЗ: Генеральная идея: повышение уникальности текста для систем проверки Антиплагиат ВУЗ, ETXT с помощью технической обработки Финальная задача: Задача оптимум - придумать методом тыка ...
- $100Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $50
Нужна карта проезда, по типу этого: www.legru.it/?page_id=12 То есть, нажимая на адрес, появляются поле для маршрута сюда. На Яндекс или Гугл картах делать - все равно!Веб-программирование3 заявкиЗакрыт11 лет назад
нужно написать css под IE 7–8 для сайта http://interalvi.pr-cube.com/ Что плохо: 1. Кнопки — Найти и Подписаться — без скруглений 2. Нет скруглений у красного фона в меню и подпункты меню (из палочки не все ест) http://screenshooter.net/7746787/nledgnu — не нормально http://screenshooter.net/7746787/lcggooh ...Верстка полиграфиинет заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Доработки сайта mki-kovka.ru Рекомендуется сделать форму обратной связи следующего вида: отметить поля, обязательные к заполнению символом «звёздочка» (*), снабдить форму соответствующим сообщением, а также при нажатии кнопки «Отправить» оставлять форму в поле зрения посетителя. Также рекомендуется ...Прочеенет заявокЗакрыт11 лет назад