RDP-клиент

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Необходим RDP-клиент для Windows, в котором не нужно будет вводить адрес сервера.

Т.е. сам адрес и порт должны быть зашиты в программе.

Пользователь просто запускает клиента, видит традиционную картинку сервера с предложением авторизации и всё.

Естественно прокидывание USB и буфера обмена должно работать.

Возможность задавать адрес и порт должна быть только для администратора.

В данный момент меня интересует стоимость создания такого приложения.

10 лет назад
nitro80
44 года
16 лет в сервисе
Был
год назад

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