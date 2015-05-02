Помочь с авторизацией на сайте c-cex.com. Необходимо войти на сайт и отправить данные. https://c-cex.com/?id=funds Исходный код страницы отвечающий за отправку. ----------- ...
RDP-клиент
Необходим RDP-клиент для Windows, в котором не нужно будет вводить адрес сервера.
Т.е. сам адрес и порт должны быть зашиты в программе.
Пользователь просто запускает клиента, видит традиционную картинку сервера с предложением авторизации и всё.
Естественно прокидывание USB и буфера обмена должно работать.
Возможность задавать адрес и порт должна быть только для администратора.
В данный момент меня интересует стоимость создания такого приложения.
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