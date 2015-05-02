Необходим RDP-клиент для Windows, в котором не нужно будет вводить адрес сервера.

Т.е. сам адрес и порт должны быть зашиты в программе.

Пользователь просто запускает клиента, видит традиционную картинку сервера с предложением авторизации и всё.

Естественно прокидывание USB и буфера обмена должно работать.

Возможность задавать адрес и порт должна быть только для администратора.

В данный момент меня интересует стоимость создания такого приложения.