Delphi 7. Авторизация на сайте, автозаполнение и отправка формы.

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт1 заявка175 просмотров

Помочь с авторизацией на сайте c-cex.com.

Необходимо войти на сайт и отправить данные.

https://c-cex.com/?id=funds

Исходный код страницы отвечающий за отправку.

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Перевести Bitcoin на адрес:


Сумма (max: 0.14224288):

(Комиссия 0.0005 BTC)

Вы получите:

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Delphi
10 лет назад
thezyaka
Роман 
44 года
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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