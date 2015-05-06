Программа для загрузки фото на сервер

Существует программа Waptaxi Водитель для андроида которую можно скачать в плеймаркете.

В настройках этой программы есть фото техосмотр который отправляет фото на сервер.

В этой программе водятся настройки сервера и ID

Требуется консультация программиста и создания программы для загрузки фото с компьютера на сервер