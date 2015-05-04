Есть огромный xml файл (около 800мб) с данными о товарах. У товаров изменились категории. Есть файл в формате json с данными о старых и новых категориях. Категорий около 10к. Нужно сделать скрипт и программку который ...
Разработать службу под линукс
Нужно разработать сервис, который будет работать на линуксе и общаться с периферийным оборудованием (фискальный регистратор). Сервис должен принимать и выполнять команды по сети. протокол работы с периферийным оборудованием предоставим. оптимальный язык реализации Java
Заявки фрилансеров
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