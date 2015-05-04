Разработать службу под линукс

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Закрыт1 заявка138 просмотров

Нужно разработать сервис, который будет работать на линуксе и общаться с периферийным оборудованием (фискальный регистратор). Сервис должен принимать и выполнять команды по сети. протокол работы с периферийным оборудованием предоставим. оптимальный язык реализации Java

Java
10 лет назад
smartlab
Балтер 
44 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

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