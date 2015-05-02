C# работа с SDK

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт1 заявка231 просмотр

Ищу специалиста на C# чтобы разобраться с SDK производителя камер:

http://download.alesko.eu/Blackmagic_DeckLink_SDK_10.1.1.zip

для помощи можно поспрашивать у людей на форуме

http://forum.blackmagicdesign.com/viewforum.php?f=12&sid=66aae3c610abc9fe2344f4d573147eb5

и в частности надо получать набор кадров как картинок с определенной частотой.

10 лет назад
bigbird
58 лет
17 лет в сервисе
Был
3 дня назад

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Нет заявок фрилансеров

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