C# работа с SDK

Ищу специалиста на C# чтобы разобраться с SDK производителя камер:

http://download.alesko.eu/Blackmagic_DeckLink_SDK_10.1.1.zip

для помощи можно поспрашивать у людей на форуме

http://forum.blackmagicdesign.com/viewforum.php?f=12&sid=66aae3c610abc9fe2344f4d573147eb5

и в частности надо получать набор кадров как картинок с определенной частотой.