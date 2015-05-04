Поиск и замена в огромном файле

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт12 заявок347 просмотров

Есть огромный xml файл (около 800мб) с данными о товарах. У товаров изменились категории. Есть файл в формате json с данными о старых и новых категориях. Категорий около 10к. Нужно сделать скрипт и программку который будет в xml файле заменять старые айди категорий на новые. На чем будете делать PHP, C++, Delphi? Нужно правильно реализовать алгоритм поиска и замены, чтобы весь объем обрабатывался максимально быстро.

От вас скайп, сроки и стоимость работы.

Пример исходного файла http://export.admitad.com/ru/webmaster/websites/198246/products/export_adv_products/?advcampaign_id=1001&code=995f26a497&user=adamabakumov30111973&template=961&last_import=

Файлы с категориями: https://www.admitad.com/public/tickets/files/45112/comments/campaign-categories.json.zip и https://www.admitad.com/public/tickets/files/45112/comments/admitad-categories.json.zip

admitad-categories.json:

name - имя категории

parent_id - id родительской категории

id - id категории

campaign-categories.json:

name - имя категории

campaign_id - id рекламной кампании в системе admitad

campaign_name - имя рекламной кампании

admitad_category_id - id товарной категории admitad (из admitad-categories.json), к которой привязана товарная категория рекламодателя

verified - связь товарной категории admitad и товарной категории рекламодателя подтверждена

admitad_id - id категории рекламодателя в системе admitad

parent_id - id родительской категории. Ссылается на admitad_id

original_id - id категории в фиде рекламодателя

DelphiPHP
10 лет назад
Gavich
Андрей 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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