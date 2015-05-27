Приложение - поиск по базе и печать анкеты.

Есть база данных в формате MYSQL - выгрузить могу любым стандартным способом если надо. В общем база планируется до 20 000 записей. Пока есть 12 тыс. Это анкеты людей на примерно 30 полей.

Что необходимо:

1. Реализация в виде exe файла программы - где будет поиск по человеку.

2. печать данных человека. Форма печати есть. У меня есть вариант вида в ексельке. Там есть вывод инфы + текст соглашения и т д.

Реализация на каком языке - нее имеет особого значения. Нужно что бы по максимуму реализация была "переносимой". То есть например начиная с ХР - всюду нормально запускалась(будет установлено на 40-50 машин). Что бы был один файл ехе, максимум несколько доп файлов для базы данных и т д. Желательно что-бы не надо было нчиего доустанваливать - ну либо инстал пакет делать уже...

База нужна локальная.

Сроков так понимаю особых не надо для такой реализации - есть в запасе неделя. По деньгам - предлагайте.