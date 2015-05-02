Универсальный сабмиттер форм на веб-сайтах

Нужен софт под Windows! На php не предлагать.

Я предоставляю сайту список ссылок (любой объем, до десятков тысяч ссылок).

В каждой ссылке (странице) есть поля, которые нужно заполнить и отправить форму.

Типов сайтов будет несколько десятков. В конфиге программы я должен буду указать хтмл маски, по которым софт будет определять где какое поле и что туда вносить.

В формах есть каптча, так же я буду обозначать символы каптчи: картинки и поле ввода и кнопку сабмита, каптча должна будет отправляться либо на на антигейт либо на сервис рукаптча. На мой выбор.

Программа должна поддерживать мультипоточность и прокси.

Текст, который будет отправляться должен поддерживать мультивложенные вариации {1|2|{3|4}}

Тег рандомности {random0-9} где будет выводиться любая цифра (1 символ)

{randoma-z} любой один символ от a до z.