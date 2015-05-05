Программа учёта лекарственных средств и пациентов

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Закрыт7 заявок268 просмотров

Необходимо осуществить автоматизацию учёта лекарственных средств процедурного кабинета, с учётом процедур пациентов.

Основная задача готового продукта – это расчёт остатка лекарственных средств, в зависимости от выполненных процедур.

В программу вводятся информация о поступившем лекарстве, такая как:

• Наименование ЛС

• Приход (кол.)

• Серия

• Срок годности

И данные о пациентах, т.е. ведется карта больного, содержащая информацию:

• Фамилия Имя Отчество (Ф.И.О)

• Дата рождения

• Адрес проживания

• Диагноз

• Дата поступления

• Назначение (Календарь процедур)

o Используемое лекарство

o Вид процедуры (Внутривенное вливание, внутривенная-внутримышечная инъекция)

o Время процедуры

• Дата выписки

После выполнения какой-либо процедуры, медицинский работник, отмечает это в календаре процедур выбранного пациента, после отметки происходит автоматический перерасчёт лекарственных средств первой таблицы и выдается информация:

• О расходе ЛС (кол.)

• Об остатке ЛС (кол.)

Программа так же должна предупреждать об окончании срока годности лекарственных препаратов.

Язык - C#

СУБД - SQL

Среда разработки - Microsoft Visual Studio

Так же необходимо предоставить структурную схему БД

SQL
10 лет назад
Ad3lmen
Адель 
31 год
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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