Часть дипломной работы по информатике

Ищу исполнителя для выполнения части дипломной работы по предмету информатика. Тема Интернет-система с мобильным приложением на платформе Android для удаленной продажи смартфонов. За вознаграждение высокое. Подробности в л/с.

Требуемый процент оригинальности: 70-80%

Дополнительная информация: приложение-Java.серверная часть-PHP есть 2 части(ПРИКРЕПЛЕНЫ),осталось написать 3-ю, с учетом всех требований в файлах доработок! ПИСАТЬ СТРОГО ПО ТРЕБОВАНИЯМ В МЕТОДИЧКЕ( ЕСТЬ ПОЛНЫЙ ПЛАН К НАПИСАНИЮ РАБОТЫ!!!1)Так же должна быть оформлена рамка и колонтитулы(как в методичке!!!). РАБОТА ДОЛЖНА БЫТЬ ПОЛНОЙ- СОЕДЕНИНЫ ВСЕ ЧАСТИ,ОФОРМЛЕНА ПО МЕТОДИЧКЕ! + ПРИЛОЖЕНИЕ ПРОГРАММЫ. Ссылка для скачивания файла с информацией по работе: http://www.fayloobmennik.net/4842154 , пароль 0000