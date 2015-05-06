Widget для iptv

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Закрыт1 заявка143 просмотра

Нужно сделать виджет под смарты (samsung, lg) для просмотра IPTV.

10 лет назад
loki_v
38 лет
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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