loki_v

Вадим Иваненко loki_v

 
37 летУкраина/Киев
13 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует
Отзывы фрилансеров
lavrushin
Сергей 
34 годаБеларусь
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$100
0 баллов
10 лет назад
Cайт небольшого ISP
К сожалению, Вадим перестал отвечать на мои сообщения, работа выполнена, оплата не получена. Больше двух недель прошло, игнорирует, не отвечает в скайпе. Мое сообщение на Weblancer прочитал и также успешно проигнорировал. Вывод - не стоит связываться.