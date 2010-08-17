К сожалению, Вадим перестал отвечать на мои сообщения, работа выполнена, оплата не получена. Больше двух недель прошло, игнорирует, не отвечает в скайпе. Мое сообщение на Weblancer прочитал и также успешно проигнорировал. Вывод - не стоит связываться.