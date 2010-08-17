Нужно сделать виджет под смарты (samsung, lg) для просмотра IPTV.
- Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт9 лет назад
- $100
Нужен информационный сайт, с 6 разделами(тарифы, подключение, контакты, etc). Плюс разработать логотип.Системы управления (CMS)1 исполнительЗакрыт10 лет назад
Нужно разработать логотип и баннер + рерайт на примере одного и сайтов (компьютерная тематика). Подробности в личку!Логотипы и Знаки8 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Нужно доработать dhcp сервер в связке с freeradius, который выдает ip согласно MAC, хранимых в бд mysql.Настройка сервера/ПО5 заявокЗакрыт13 лет назад
1)Требуется внедрить платежную систему у провайдера интернет с возможностью печти чеков на фискальном регистраторе в связке с биллиноговой системой Netup UTM5. Нужно подобрать программно-аппаратное решения для задачи оплаты услуг. 2)Разработать web приложение для учета ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Сразу 2 задачи: 1) Реализовать Turbo MODE режим , аналогичный Abills-у : http://abills.net.ua/wiki/doku.php/abills:docs:modules:dv:ru#turbo_mode Доступный клиенту через систему статистики. 2) Реализовать ручную смену тарифов для пользователей. Дополнительно: FreeBSD 8.0 Netup UTM5 006 Пользователи авторизируются в системе login/pass. Шейпер ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужно решить такую задачку. Есть сервер FreeBSD в качестве BGP роутера на базе quagga, анонсируется два PI блока /22 в 2 uplink-а (uplA, uplB), ISP разные, от uplA и uplB приходит две full-viev таблицы. ISP uplA ...Системное администрирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Есть IPTV источник (мультикаст), который вещает 10тв каналов и находится в N влане. В 3750 настроено Inter-Vlan routing. Нужно настроить доступ из вланов к ТВ каналам по запросу.Системное администрирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад