Раскопировать файлы из одной папки и другие.

Здравствуйте.

У меня есть папка с файлами которую надо раскопировать в другие папки. Работать должно так, в прогу я прописываю путь к папке файлы которой надо копировать в другие и список папок которые надо создать. Список имен будет вида: http://rap-content.ru/publ/teksty/garri_topor/265

http://animevid.ru/video/video170418166_132142833-...

http://themmo.ru/go?http://ru.wowhead.com/?npc=335...

http://www.bulat-sib.ru/today.html

поэтому имена надо будет обрезать до вида rap-content, animevid, bulat-sib и т.п. Важно учесть что урл может быть с www и без.