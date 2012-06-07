Диплом. программа на Delphi 7

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Закрыт3 заявки151 просмотр

Программа для работы с файлами и каталогами, программа на Delphi 7 и теоретическая часть 45-50 страниц не считая листинга программы. Теория оформляется согласно прилагаемому файлу Форма оформления дипломной работы1.docx. приложить презентацию по данной дипломной работе. icq 448532974

Delphi
13 лет назад
piter-diplom
Виталий 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Tutors_rf
54 года
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$170
3 дня
Приняв на себя обязательства по выполнению работы, просто пропал, ни на сайте. ни в аське не появлялся. Телефон, указанный на сайте не отвечает, а точнее просто выключен. Не знаю хороший это специалист или нет, но в связи с тем что случилось, не советовал бы поручать ему срочных заказов, а если и поручать что либо, то требовать подтверждение работы через какое то время

Заявки фрилансеров

Tutors_rf
54 года
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад