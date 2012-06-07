Тема "Организация документационного обеспечения в Правительстве Калининградской области (на примере Министерства образования Калининградской области)" Объем работы (стр) 45 страниц срок 14 июня
Диплом. программа на Delphi 7
Программа для работы с файлами и каталогами, программа на Delphi 7 и теоретическая часть 45-50 страниц не считая листинга программы. Теория оформляется согласно прилагаемому файлу Форма оформления дипломной работы1.docx. приложить презентацию по данной дипломной работе. icq 448532974
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