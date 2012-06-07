Диплом. программа на Delphi 7

Приняв на себя обязательства по выполнению работы, просто пропал, ни на сайте. ни в аське не появлялся. Телефон, указанный на сайте не отвечает, а точнее просто выключен. Не знаю хороший это специалист или нет, но в связи с тем что случилось, не советовал бы поручать ему срочных заказов, а если и поручать что либо, то требовать подтверждение работы через какое то время