Диплом по психологии

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Закрыт4 заявки177 просмотров

Тема: Работа с невратическими тревожными расстройствами методами трансактного анализа

Объем – 50стр

Срок – 14.06.12

Введение 1 стр

Теория 8 стр

Описание практики 40 стр

Есть материал по практике

Предлагайте цены, пожалуйста, кто готов выполнить.

13 лет назад
kohosha
35 лет
15 лет в сервисе
Была
12 лет назад
3 отзыва

Выбранный исполнитель

pegasplus
46 лет
13 лет в сервисе
Был
18 дней назад
13 лет назад
$120
9 дней

Заявки фрилансеров

pegasplus
46 лет
13 лет в сервисе
Был
18 дней назад
13 лет назад