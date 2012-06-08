Доработка куросовой по праву

Имеется курсовая работа "Понятие и виды правонарушений".

Нужно добавить в нее отдельную главу с практической частью (как те закономерности, выявленные в теоритической части, реализованы в практике).

Объем 5-7 листов.

Содержание настоящей работы на данный момент:

ВВЕДЕНИЕ 3

1. ПРАВОНАРУШЕНИЕ КАК РАЗНОВИДНОСТЬ НЕПРАВОМЕРНОГО ПОВЕДЕНИЯ ЕГО ПРИЗНАКИ И ЮРИДИЧЕСКИЙ СОСТАВ 6

1.1 Понятие и признаки правонарушения 6

1.2 Состав правонарушения 11

2. ВИДЫ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 22

2.1 Преступление как вид правонарушения 22

2.2 Проступок как разновидность правонарушения 26

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 34

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 36

Фрагменты работы прилыгаю, полный вариант отправлю потенциальному исполнителю для ознакомления

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