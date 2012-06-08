Курсовая микроэкономика

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Закрыт4 заявки97 просмотров

Тема-Ускоренная аммортизация капитала предприятия,опыт различных стран

срок 13 июня

план есть

13 лет назад
kira90
Анна 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
282 отзыва(-11)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров