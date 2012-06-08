ема " Управление конфликтами в МБУЗ ССМП" срок 11 июня
Диплом менеджмент-2
Тема
Анализ и разработка финансового плана предприятия (на примере оператора сотовой связи)
срок 14 июня 50% работы
отчетности нет
план диплома нужен сегодня
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