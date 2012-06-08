Диплом менеджмент-2

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Тема

Анализ и разработка финансового плана предприятия (на примере оператора сотовой связи)

срок 14 июня 50% работы

отчетности нет

план диплома нужен сегодня

13 лет назад
kira90
Анна 
35 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад
282 отзыва(-11)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров