Диплом Исследование модели WiMax (802.16-2004)

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Закрыт1 заявка116 просмотров

Исследование модели WiMax(802.16-2004) в Simulink (Matlab). Готовая модель уже имеется в библиотеке Simulink. Кое какие наметки уже имеются, если заинтересует передам. Выглядеть все примерно должно в виде лабораторной/практической работы.

СРОЧНО!!

13 лет назад
mgeronimo
Павел 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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