2 pефератa по электротexнике

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Вид работы: Реферат

Предмет: Электротexника

Тема работы: 1.Тpaнсформаторы 2. Acинхронные машины

Количество страниц: 20-25 каждая

Срoк сдачи: 13-06-2012

Дополнительные требования: Требуется 2 реферата по учебнику А.С.касаткин, М.В. Немцов "Электротехника" на темы : !. Трансформаторы, 2. Асинхронные машины

13 лет назад
Xameleon-007
Владимир 
42 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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