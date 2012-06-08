Надо выполнить отчет по практике, специальность юриспруденция. Срок 10 дней. Уникальность от 80%. Методичка прикреплена.
Курсовая по системе государственного управления
Тема: Перспективы использования государственного имущества в РФ.
Срок: 2-3 дня.
Объём: 40 стр.
Есть работа, с рецензией преподавателя "написана не по теме, материал устарел лет на 6".
Нужно взять её и переписать или просто написать заново.
Уважаемые фрилансеры, просьба отвечать на проект, если вы согласны работать по моим условиям:
- работаю без предоплаты, оплата после готовности работы. В качестве гаранта - более 50 положительных отзывов на 3х фрилансерских сайтах;
- если у вас нет положительных отзывов, то в течение 12 часов после того, как отдал вам работу – мне нужен черновик (начала) работы;
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